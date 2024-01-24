Российский военный самолет Ил-76 упал в Белгородской области рф. Фото: РосСМИ

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Військовий транспортний літак Іл-76 Збройних сил росії розбився у Бєлгородській області.

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Офіційної інформації про падіння повітряного судна ще немає, а губернатор області В’ячеслав Гладков повідомив про «якусь подію» у Корочанському районі, не уточнивши подробиці. А місцеві Telegram-канали вже опублікували відео з ймовірним падінням літака.

За словами Гладкова, на місці працюють слідчі та МНС. Сам голова регіону теж виїхав на місце «приземлення».

Російські ЗМІ пишуть, що на борту Іл-76, що розбився під Бєлгородом, було 63 людини. Вони всі загинули.

Як відомо, військовий транспортний літак Іл-76 використовується для перевезення вантажів вагою 28−60 т або 126 осіб десанту. Вартість такого літака становить 27 млн дол.

Нагадаємо, російський приватний пасажирський літак Falcon 10 20 січня розбився в Афганістані. Це сталося в небі над Афганістаном біля кордону з Таджикистаном. Афганська поліція повідомила про авіакатастрофу у північній провінції Бадахшан.