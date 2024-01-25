В российском Туапсе видели БПЛА, горел НПЗ

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Ракурс

У ніч на 25 січня виникла пожежа на території нафтобази в Туапсе, що у Краснодарському краї рф.

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Місцеві жителі повідомляють про проліт кількох БПЛА. Їх бачили до та після загоряння на нафтобазі.

Поряд проходить центральна траса у бік Сочі, де знаходиться один з бункерів путіна.

Про те, що на нафтобазі в Туапсі сталася пожежа, повідомив й оперативний штаб Краснодарського краю. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

Оперштаб московитів не уточнив, через що сталася пожежа. У повідомленні йдеться, що обставини події уточнюються.

Телеграм-канал «112» повідомив, що причиною пожежі могла стати атака безпілотника. Shot стверджує, що перед займанням у місті було чути вибухи, ймовірно, від роботи сил ППО.

«База» пише, що дрон потрапив у вакуумну установку на нафтобазі. Mash з посиланням на місцевих жителів повідомив про проліт кількох безпілотників до та після пожежі.

Місцева влада та Міноборони про атаку безпілотника не повідомляли. Глава Туапсинського району Сергій Бойко підтвердив, що на території нафтопереробного заводу горить вакуумне обладнання.