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Одессу дважды обстреляли «шахедами», ПВО ночью сбила 11 из 14 "шахедов"
Одессу дважды обстреляли «шахедами», ПВО ночью сбила 11 из 14 «шахедов»https://racurs.ua/n191694-odessu-dvajdy-obstrelyali-shahedami-pvo-nochu-sbila-11-iz-14-shahedov.htmlРакурс
Уночі російські окупанти увечері 24 січня та в ніч на 25 січня двічі атакували Одесу ударними дронами. Є влучання в промисловий об'єкт, пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури.
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Відомо про шістьох поранених у місті. Загалом цієї ночі Сили ППО знищили 11/14 «шахедів» на Одещині й Миколаївщині.
Про обстріли Одеси повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Попри результативну та плідну роботу ППО з віддзеркалення ворожих атак, на жаль, в Одесі є влучення у промисловий об'єкт, пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури, — написав він у телеграмі.
У Хаджибейському районі Одеси пошкодило житлову багатоповерхівку, а також вигоріли складські приміщення. Оперативний штаб фіксуватиме пошкодження майна, сказав міський голова Геннадій Труханов.
Пожежу в новобудові згасили. Зранку на місці працюватимуть комунальні служби. Один травмований доставлений в міську лікарню з опіками, перебуває в стані середньої тяжкості. Інший — отримав забій при падінні, від госпіталізації він відмовився, — повідомив Труханов.
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