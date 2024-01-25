Одессу дважды обстреляли «шахедами», ПВО ночью сбила 11 из 14 "шахедов"

https://racurs.ua/n191694-odessu-dvajdy-obstrelyali-shahedami-pvo-nochu-sbila-11-iz-14-shahedov.html

Ракурс

Уночі російські окупанти увечері 24 січня та в ніч на 25 січня двічі атакували Одесу ударними дронами. Є влучання в промисловий об'єкт, пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури.

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Відомо про шістьох поранених у місті. Загалом цієї ночі Сили ППО знищили 11/14 «шахедів» на Одещині й Миколаївщині.