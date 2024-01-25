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Одесу двічі обстріляли «шахедами», ППО уночі збила 11 з 14 "шахедів"

Одесу двічі обстріляли «шахедами», ППО уночі збила 11 з 14 «шахедів»

25 січ 2024, 08:10
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Уночі російські окупанти увечері 24 січня та в ніч на 25 січня двічі атакували Одесу ударними дронами. Є влучання в промисловий об'єкт, пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури.


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Відомо про шістьох поранених у місті. Загалом цієї ночі Сили ППО знищили 11/14 «шахедів» на Одещині й Миколаївщині.

Про обстріли Одеси повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Попри результативну та плідну роботу ППО з віддзеркалення ворожих атак, на жаль, в Одесі є влучення у промисловий об'єкт, пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури, — написав він у телеграмі.

У Хаджибейському районі Одеси пошкодило житлову багатоповерхівку, а також вигоріли складські приміщення. Оперативний штаб фіксуватиме пошкодження майна, сказав міський голова Геннадій Труханов.

Пожежу в новобудові згасили. Зранку на місці працюватимуть комунальні служби. Один травмований доставлений в міську лікарню з опіками, перебуває в стані середньої тяжкості. Інший — отримав забій при падінні, від госпіталізації він відмовився, — повідомив Труханов.

Джерело: Ракурс


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