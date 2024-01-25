Одесу двічі обстріляли «шахедами», ППО уночі збила 11 з 14 "шахедів"

https://racurs.ua/ua/n191694-odesu-dvichi-obstrilyaly-shahedamy-ppo-unochi-zbyla-11-z-14-shahediv.html

Ракурс

Уночі російські окупанти увечері 24 січня та в ніч на 25 січня двічі атакували Одесу ударними дронами. Є влучання в промисловий об'єкт, пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури.

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Відомо про шістьох поранених у місті. Загалом цієї ночі Сили ППО знищили 11/14 «шахедів» на Одещині й Миколаївщині.