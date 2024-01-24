Зеленський прокоментував падіння російського літакаhttps://racurs.ua/ua/n191693-zelenskyy-prokomentuvav-padinnya-rosiyskogo-litaka.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський прокоментував падіння російського літака 24 січня.
Викликав Умєрова, Залужного, Шапталу, Буданова та Малюка — доповіли щодо ситуації з літаком та обміном. Очевидно, що росіяни граються із життями українських полонених, із почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства", — сказав він у вечірньому відеозверненні.
Потрібно встановити всі чіткі факти, настільки, наскільки це можливо, враховуючи, що падіння літака сталося на російській території, вважає президент.
Факти — це головне слово зараз. Заслухав Головкома та Генштаб щодо застосування Повітряних сил. ГУР займається зʼясуванням долі всіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. І я дав доручення міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних в України. Наша держава буде наполягати на міжнародному розслідуванні, — зазначив президент.