Запланований на 24 січня обмін полоненими не відбувся — ГУРhttps://racurs.ua/ua/n191684-zaplanovanyy-na-24-sichnya-obmin-polonenymy-ne-vidbuvsya-gur.htmlРакурс
Обмін полоненим між Україною та рф був запланований на сьогодні, 24 січня, проте він не відбувся.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Головного управління розвідки Міноборони України.
За твердженням російської сторони це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених, — наголошують у ГУР. — Наразі ми не маємо достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.
У відомстві наголошують, що Україна, зі свого боку, виконала всі домовленості для підготовки обміну — російських полонених військовослужбовців було вчасно доставлено на обумовлену точку для обміну, де вони перебували у безпеці.
Безпеку ж наших Захисників, згідно домовленостей, повинна була забезпечити російська сторона, — зазначають у ГУР. — Водночас, українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилось в минулому.
Зазначається, що Україну не було проінформовано про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених.
Відомо, що доставка полонених відбувається як авіаційним, так і залізничним і автомобільним транспортом, — зазначають у ГРУ.
У ГУР наголошують, що ця ситуація може свідчити про навмисні дії росіі, спрямовані на створення загрози життю та безпеки полонених.
Посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, адже в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну, — зазначають у відомстві. — Виходячи з цього, мова може йти про сплановані та навмисні дії рф з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави.