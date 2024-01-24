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Ракурс
На 24 января был запланирован обмен пленными между Украиной и РФ, фото: СБУ

Запланированный на 24 января обмен пленными не состоялся — ГУР

24 янв 2024, 18:58
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Обмін полоненим між Україною та рф був запланований на сьогодні, 24 січня, проте він не відбувся.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Головного управління розвідки Міноборони України.

За твердженням російської сторони це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених, — наголошують у ГУР. — Наразі ми не маємо достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.

У відомстві наголошують, що Україна, зі свого боку, виконала всі домовленості для підготовки обміну — російських полонених військовослужбовців було вчасно доставлено на обумовлену точку для обміну, де вони перебували у безпеці.

Безпеку ж наших Захисників, згідно домовленостей, повинна була забезпечити російська сторона, — зазначають у ГУР. — Водночас, українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилось в минулому.

Зазначається, що Україну не було проінформовано про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених.

Відомо, що доставка полонених відбувається як авіаційним, так і залізничним і автомобільним транспортом, — зазначають у ГРУ.

У ГУР наголошують, що ця ситуація може свідчити про навмисні дії росіі, спрямовані на створення загрози життю та безпеки полонених.

Посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, адже в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну, — зазначають у відомстві. — Виходячи з цього, мова може йти про сплановані та навмисні дії рф з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави.

Источник: Ракурс


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