В рф разбился военно-транспортный самолет Ил-76, фото: РосСМИ

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У ЗСУ впевнені, що українських військовополонених не було на борту збитого сьогодні, 24 січня, в Бєлгородській області рф російського літака ІЛ-76.

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Про це повідомляє видання NV з посиланням на джерела у Повітряних силах України.

Кілька разів на день цим літаком Іл-76 підвозять боєприпаси на фронт. Це їхній перевірений маршрут, яким вони щонайменше тричі на день підвозять не тільки боєприпаси, а й С-300. Ми впевнені, що полонених там не було, — зазначив співрозмовник видання.

Крім того, прес-служба ГУР Міноборони України сьогодні опублікувала повідомлення, у якому зазначила, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся.

За твердженням російської сторони це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених, — вказано в повідомленні. — Наразі ми не маємо достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.

У ГУР зазначають, що Україна, зі свого боку, виконала всі домовленості для підготовки обміну. Російських полонених військовослужбовців було вчасно доставлено на обумовлену точку для обміну, де вони перебували у безпеці.

Безпеку ж наших Захисників, згідно домовленостей, повинна була забезпечити російська сторона. Водночас, українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилось в минулому, — наголошують у ГУР.

Зазначається, що Україна не була проінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених.

Це може свідчити про навмисні дії росіі, направлені на створення загрози життю та безпеки полонених, — наголошують у ГУР. — Посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, адже в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну.

Виходячи з цього, мова може йти про сплановані та навмисні дії рф з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави, — додають у відомстві.

Джерело: NV, ГУР МО