Первые фото с места падения самолета Ил-76. Фото: РосСМИ

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Падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 під Бєлгородом підтвердила російська влада.

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Більше того, ворожа пропаганда заявила про те, що на борту Іл-76 нібито були 65 українських військовополонених, яких «перевозили для обміну». Про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на Міністерство оборони рф.

Також на борту було шість членів екіпажу та троє супровідників. Літак, ймовірно, збили.

Видання «Українська правда» з посиланням на джерела зазначило, що літак перевозив ракети до комплексів С-300, якими росіяни обстрілюють Харківщину.

А «Суспільне» пише, що в українському Міноборони наразі не можуть підтвердити, що літак уразили українські Сили оборони, оскільки «ще з’ясовують інформацію».

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими прокоментували заяву Міноборони і наголосили, що збирають і аналізують інформацію. У штабі закликали дочекатися офіційних заяв влади.

Тим часом у мережі з’явилися перші фото з місця падіння російського військово-транспортного літака біля Бєлгорода. На одній зі світлин можна побачити слід від ракети, яка, ймовірно, й уразила літак.

Нагадаємо, 24 січня у Бєлгородській області розбився військовий транспортний літак Іл-76 Збройних сил росії. На борту було 63 особи, всі вони загинули.

Джерела: «Українська правда», «Суспільне»