США не смогут отремонтировать переданное ВСУ оружие. Фото:

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США не зможуть передавати необхідні Україні озброєння, а також підтримувати у робочому стані вже передані системи.

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Це буде неможливо зробити без додаткового фінансування від Конгресу. Брак фінансування змусив Пентагон призупинити вилучення озброєнь зі своїх запасів. Про це заявив представник Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки Патрік Райдер.

І це, звичайно, не дозволяє нам задовольнити найнагальніші потреби України на полі бою, включаючи артилерійські постріли, протитанкові засоби, перехоплювачі ППО, — зазначив він.

Представник Пентагону наголосив, що відомство продовжує тісно співпрацювати з Конгресом і закликає до додаткового фінансування якнайшвидше. Райден заявив, що чим швидше США зможуть продовжити надавати Україні необхідний рівень підтримки, «тим краще не лише для України, а й для міжнародної спільноти».

Нагадаємо, 19 січня американський Конгрес продовжив тимчасове фінансування адміністрації США. Терміни тимчасового фінансування окремих напрямів роботи Білого дому продовжили до березня, але єдності щодо річного бюджету, зокрема через військову допомогу Україні, в Конгресі досі немає.