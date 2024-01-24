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У Харкові завершені роботи на місці зруйнованої російською ракетою 23 січня п’ятиповерхівки.
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Про це сьогодні, 24 січня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Загалом, у результаті вчорашнього російського удару по Харкову загинуло 10 людей, — зазначають у відомстві. — За допомогою важкої інженерної техніки протягом двох днів прибрали 160 тонн будівельного сміття.
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