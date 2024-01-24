Число жертв российского ракетного удара по Харькову возросло

Последствия российского ракетного удара по Харькову, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n191679-chislo-jertv-rossiyskogo-raketnogo-udara-po-harkovu-vozroslo.html

Ракурс

У Харкові з-під завалів дістали тіла двох загиблих внаслідок російських ракетних ударів 23 січня. Таким чином, кількість жертв зросла до 10.

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Про це сьогодні, 24 січня, повідомляється у Telegram-каналі Харківської обласної прокуратури.

Рятувальники повністю дістали з-під завалів труп. Це 56-річна жінка. Разом з цим деблоковано тіло 57-річного чоловіка, — вказано в повідомленні.

Пошуково-рятувальна операція продовжується.