Последствия обстрела Харькова. Фото: ГСЧС, МВД, «Суспільне»

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Ракурс

Ракетний удар по Харкову пізно ввечері 23 січня завдала російська федерація.

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Це був третій удар рашистів по обласному центру за минулу добу. Попередньо відомо, що ворог атакував ракетами С-300. Під обстрілом опинився Київський район міста. Також виявили влучання у Холодногірському районі. Станом на ранок було відомо про дев’ятьох постраждалих, серед них — чотирирічна дитина. Про це 24 січня повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що через обстріли пошкоджені житлові будинки, крамниці та освітня установа. Сталося два осередки займання на загальній площі 15 кв. м. Рятувальники евакуювали 16 осіб, серед них дві дитини. На місці події працювало шість одиниць техніки та 40 чоловік особового складу ДСНС.

Нагадаємо, 23 січня від російських обстрілів загинули 12 людей у Харківській, Херсонській і Дніпропетровській областях, зокрема під завалами будинку в Харкові загинули мати й дитина — батька витягли живим. Всього у Харкові за добу восьмеро загиблих. Загалом цей обласний центр вчора обстрілювали тричі.