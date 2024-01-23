Рашисты третий раз за сутки ударили по Киевскому району Харькова

https://racurs.ua/n191662-rashisty-tretiy-raz-za-sutki-udarili-po-kievskomu-rayonu-harkova.html

Ракурс

Воєнні злочинці рф втретє за добу завдали ударів по Київському району Харкова.

.

Попередньо, зафіксували три влучання, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Є пошкодження цивільної інфраструктури.

Щонайменше семеро людей постраждало внаслідок обстрілу Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Жодного військового обʼєкту там немає. Виключно житлові будинки, або цивільна інфраструктура, на кшталт магазинів, лікарень, аптек тощо, — написав мер Харкова.

23 січня від російських обстрілів загинули 12 людей у Харківській, Херсонській і Дніпропетровській областях, зокрема під завалами будинку в Харкові загинули мати й дитина — батька витягли живим. Всього у Харкові за добу 8 загиблих.