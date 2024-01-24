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Ракурс
Наслідки російського ракетного удару по Харкову, фото: ДСНС

Кількість жертв російського ракетного удару по Харкову зросла (ВІДЕО)

24 січ 2024, 16:24
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У Харкові з-під завалів дістали тіла двох загиблих внаслідок російських ракетних ударів 23 січня. Таким чином, кількість жертв зросла до 10.


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Про це сьогодні, 24 січня, повідомляється у Telegram-каналі Харківської обласної прокуратури.

Рятувальники повністю дістали з-під завалів труп. Це 56-річна жінка. Разом з цим деблоковано тіло 57-річного чоловіка, — вказано в повідомленні.

Пошуково-рятувальна операція продовжується.

Джерело: Ракурс


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