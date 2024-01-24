Кремль грозится снизить финансирование ВОТ в случае низкой явки на выборах

Рашисты готовят проведение на ВОТ «выборов путина», фото: Znaj.ua

https://racurs.ua/n191678-kreml-grozitsya-snizit-finansirovanie-vot-v-sluchae-nizkoy-yavki-na-vyborah.html

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Кремль погрожує окупаційним адміністраціям тимчасово захоплених регіонів України знизити фінансування, якщо на запланованих на весну «виборах президента рф» буде низька явка.

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Про це сьогодні, 24 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

«Волевиявлення», яке має відбутись у березні 2024 року, має продемонструвати нібито підтримку окупації з боку місцевих. Проте традиційно ажіотажу навколо цього фарсу на ТОТ немає, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що в ході підготовки до «виборів»:

у регіон прибувають політтехнологи та «волонтери» які мають на меті фальсифікувати процес й створити імітацію повноцінного голосування;

водночас росіяни дозволили голосувати без паспорта рф, за місцем проживання й розтягнули «вибори» на три дні аби приховати низьку явку;

також ворог готується до завезення бюджетників, та організацію «каруселей».