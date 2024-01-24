Кремль погрожує знизити фінансування ТОТ в разі низької явки на «виборах»https://racurs.ua/ua/n191678-kreml-pogrojuie-znyzyty-finansuvannya-tot-v-razi-nyzkoyi-yavky-na-vyborah.htmlРакурс
Кремль погрожує окупаційним адміністраціям тимчасово захоплених регіонів України знизити фінансування, якщо на запланованих на весну «виборах президента рф» буде низька явка.
Про це сьогодні, 24 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
«Волевиявлення», яке має відбутись у березні 2024 року, має продемонструвати нібито підтримку окупації з боку місцевих. Проте традиційно ажіотажу навколо цього фарсу на ТОТ немає, — наголошують у ЦНС.
Зазначається, що в ході підготовки до «виборів»:
- у регіон прибувають політтехнологи та «волонтери» які мають на меті фальсифікувати процес й створити імітацію повноцінного голосування;
- водночас росіяни дозволили голосувати без паспорта рф, за місцем проживання й розтягнули «вибори» на три дні аби приховати низьку явку;
- також ворог готується до завезення бюджетників, та організацію «каруселей».
Проте у кремлі вже попередили гауляйтерів, що провал явки цього разу призведе до зниження фінансування й «кадрових рішень, — наголошують у ЦНС і закликають жителів ТОТ й надалі бойкотувати ініціативи окупантів та не співпрацювати з ними.