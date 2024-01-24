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Ракурс
Рашисти готують проведення на ТОТ «виборів путіна», фото: Znaj.ua

Кремль погрожує знизити фінансування ТОТ в разі низької явки на «виборах»

24 січ 2024, 15:51
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Кремль погрожує окупаційним адміністраціям тимчасово захоплених регіонів України знизити фінансування, якщо на запланованих на весну «виборах президента рф» буде низька явка.


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Про це сьогодні, 24 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

«Волевиявлення», яке має відбутись у березні 2024 року, має продемонструвати нібито підтримку окупації з боку місцевих. Проте традиційно ажіотажу навколо цього фарсу на ТОТ немає, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що в ході підготовки до «виборів»:

  • у регіон прибувають політтехнологи та «волонтери» які мають на меті фальсифікувати процес й створити імітацію повноцінного голосування;
  • водночас росіяни дозволили голосувати без паспорта рф, за місцем проживання й розтягнули «вибори» на три дні аби приховати низьку явку;
  • також ворог готується до завезення бюджетників, та організацію «каруселей».

Проте у кремлі вже попередили гауляйтерів, що провал явки цього разу призведе до зниження фінансування й «кадрових рішень, — наголошують у ЦНС і закликають жителів ТОТ й надалі бойкотувати ініціативи окупантів та не співпрацювати з ними.

Джерело: Ракурс


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