Десантники ЗСУ показали нічне полювання FPV-дронів на окупантів. Фото: ОП

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Знищення російських окупантів у нічний час доби показали українські військові.

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Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ продовжують невтомно нищити ворога у важких оборонних боях на Донбасі. При цьому марунові берети активно застосовують БПЛА, знищуючи ворожу піхоту не тільки вдень, але й вночі. Про це 24 січня командування ДШВ повідомило у Facebook.

На опублікованих кадрах видно, як за допомогою скидів з дрону вогневе ураження наноситься в темну пору доби. Таким чином десантники відбивають у ворога бажання йти на штурм.

Постійний вогневий вплив на російських окупантів допомагає зірвати плани ворога, змушуючи його переходити від наступу до оборони, — заявив командир операторів БПЛА.

Нагадаємо, у мережі показали, як бійці Сухопутних військ Збройних сил України попри умови поганої видимості влучили FPV-дроном у бронетранспортер російських окупантів, який перевозив десант.