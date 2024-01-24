Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Десантники ВСУ показали ночную охоту FPV-дронов на оккупантов. Фото: ОП

Десантники ВСУ показали ночную охоту на оккупантов (ВИДЕО)

24 янв 2024, 15:20
999

Знищення російських окупантів у нічний час доби показали українські військові.


.

Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ продовжують невтомно нищити ворога у важких оборонних боях на Донбасі. При цьому марунові берети активно застосовують БПЛА, знищуючи ворожу піхоту не тільки вдень, але й вночі. Про це 24 січня командування ДШВ повідомило у Facebook.

На опублікованих кадрах видно, як за допомогою скидів з дрону вогневе ураження наноситься в темну пору доби. Таким чином десантники відбивають у ворога бажання йти на штурм.

Постійний вогневий вплив на російських окупантів допомагає зірвати плани ворога, змушуючи його переходити від наступу до оборони, — заявив командир операторів БПЛА.

Нагадаємо, у мережі показали, як бійці Сухопутних військ Збройних сил України попри умови поганої видимості влучили FPV-дроном у бронетранспортер російських окупантів, який перевозив десант.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров