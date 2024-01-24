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Десантники ВСУ показали ночную охоту FPV-дронов на оккупантов. Фото: ОП
Десантники ВСУ показали ночную охоту на оккупантов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n191677-tavricheskie-desantniki-pokazali-nochnuu-ohotu-na-okkupantov-video.htmlРакурс
Знищення російських окупантів у нічний час доби показали українські військові.
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Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ продовжують невтомно нищити ворога у важких оборонних боях на Донбасі. При цьому марунові берети активно застосовують БПЛА, знищуючи ворожу піхоту не тільки вдень, але й вночі. Про це 24 січня командування ДШВ повідомило у Facebook.
На опублікованих кадрах видно, як за допомогою скидів з дрону вогневе ураження наноситься в темну пору доби. Таким чином десантники відбивають у ворога бажання йти на штурм.
Постійний вогневий вплив на російських окупантів допомагає зірвати плани ворога, змушуючи його переходити від наступу до оборони, — заявив командир операторів БПЛА.
Нагадаємо, у мережі показали, як бійці Сухопутних військ Збройних сил України попри умови поганої видимості влучили FPV-дроном у бронетранспортер російських окупантів, який перевозив десант.
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