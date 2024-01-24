Российских наемников из Малайзии заметили в Донбассе. Фото:

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Найманці з Азії воюють проти ЗСУ з боку російських загарбників.

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На окупованих територіях Донецької області були помічені найманці з Малайзії, яких країна-агресор завербувала на війну проти України. Наразі бойовики перебувають на одному з полігонів. Іноземців супроводжує перекладач, а також колишні бойовики ПВК «Вагнера». Про це 24 січня повідомив Центр національного спротиву.

Росіяни продовжують збирати найманців по всіх країнах світу для продовження загарбницької політики, — йдеться в повідомленні.

У ЦНС зазначили, що раніше в складі російської окупаційної армії неодноразово помічали іноземних громадян Куби, Непалу, білорусі, Сербії та представників інших країн, де формально заборонено займатись найманством.

Нагадаємо, в грудні Центр національного спротиву заявляв, що російські окупанти готують експедицію в Африку для пошуку найманців для своєї колоніальної загарбницької війни проти України. Розширення вказаного контингенту планується на території африканської країни Буркіна-Фасо, а основним видом діяльності найманців буде підготовка місцевих та перепідготовка нових хвиль місцевих найманців для відправки на війну проти України.