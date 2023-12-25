Рашисти створюють «Африканський корпус» найманців для війни проти України

Рашисти набирають «Африканський корпус» для війни проти України, фото: URA.RU

https://racurs.ua/ua/n190702-rashysty-stvoruut-afrykanskyy-korpus-naymanciv-dlya-viyny-proty-ukrayiny.html

Ракурс

Російські окупанти готують експедицію в Африку для пошуку найманців для своєї колоніальної загарбницької війни проти України.

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Про це сьогодні, 25 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Наразі ворог проводить рекрутингову кампанію у Курській області, де очікує набрати від 50 до 100 солдатів і офіцерів для наповнення так званого «Африканського корпусу», — зазначають у ЦНС. — Останній рф створює як заміну найманцям ПВК «Вагнер», які діяли в Африці, але були відправлені в зону «сво».

За інформацією ЦНС, розширення вказаного контингенту планується на території африканської країни Буркіна-Фасо, а основним видом діяльності найманців буде підготовка місцевих та перепідготовка нових хвиль місцевих найманців для відправки на війну проти України.