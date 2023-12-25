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Ракурс
Рашисты набирают «Африканский корпус» для войны против Украины, фото: URA.RU

Рашисты создают «Африканский корпус» наемников для войны против Украины

25 дек 2023, 15:49
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Російські окупанти готують експедицію в Африку для пошуку найманців для своєї колоніальної загарбницької війни проти України.


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Про це сьогодні, 25 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Наразі ворог проводить рекрутингову кампанію у Курській області, де очікує набрати від 50 до 100 солдатів і офіцерів для наповнення так званого «Африканського корпусу», — зазначають у ЦНС. — Останній рф створює як заміну найманцям ПВК «Вагнер», які діяли в Африці, але були відправлені в зону «сво».

За інформацією ЦНС, розширення вказаного контингенту планується на території африканської країни Буркіна-Фасо, а основним видом діяльності найманців буде підготовка місцевих та перепідготовка нових хвиль місцевих найманців для відправки на війну проти України.

Зауважимо, що легких заробітків не існує й ціна за свої злочини зростає вже в Україні. Понад 350 тис. ліквідованих нацистів зс рф про це свідчать, але не особисто, — наголошують у ЦНС.

Источник: Ракурс


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