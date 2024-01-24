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Наслідки російського ракетного удару по Харкову, фото: ДСНС
Ракетний удар по Харкову — завершені роботи на місці зруйнованої п’ятиповерхівки (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n191682-raketnyy-udar-po-harkovu-zaversheni-roboty-na-misci-zruynovanoyi-p-yatypoverhivky-foto.htmlРакурс
У Харкові завершені роботи на місці зруйнованої російською ракетою 23 січня п’ятиповерхівки.
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Про це сьогодні, 24 січня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Загалом, у результаті вчорашнього російського удару по Харкову загинуло 10 людей, — зазначають у відомстві. — За допомогою важкої інженерної техніки протягом двох днів прибрали 160 тонн будівельного сміття.
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