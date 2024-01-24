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Ракурс
Генштаб ВСУ пообещал продолжать уничтожать террористическую угрозу со стороны рашистов, фото: «Главком»

Генштаб ВСУ опубликовал заявление на фоне информации о падении Ил-76 в России

24 янв 2024, 17:31
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Збройні сили України надалі вживатимуть заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, зокрема і на Бєлгородсько-Харківському напрямку.


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Відповідну заяву сьогодні, 24 січня, опублікувала прес-служба Генштабу ЗСУ.

Неспроможність противника досягти будь-яких результатів на полі бою, продовжує його стратегію терору, зокрема і на Харківському напрямку, — наголошується у повідомленні. — Застосування ракетного ураження з метою знищення Харкова та вбивства цивільних ми бачимо і в інших містах України.

У Генштабі зазначають, що лише за останній тиждень противником завдано 19 ракетних ударів по Харківщині. Ворог застосував 26 ЗКР С-300 та 3 балістичні ракети «Іскандер-М». Внаслідок чого:

  • загинули 16 осіб, черед них одна дитина;
  • поранено 78 осіб;
  • зруйновано 13 будівель, зокрема — одна лікарня, три заклади освіти, шість житлових будинків.

Задля зменшення саме ракетної загрози, Збройні Сили України не тільки контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точки запусків ракет та логістику їх постачання, особливо, з застосуванням засобів військово-транспортної авіації, — наголошують у Генштабі.

Зафіксована інтенсивність обстрілів прямо повʼязана із зростанням кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Бєлгорода, — додають у Генштабі

Нагадаємо, сьогодні у Бєлгородській області рф упав російський військово-транспортний літак Іл-76. Російська пропаганда стверджує, що на борту літака нібито були 65 українських військовополонених, яких «перевозили для обміну».

Источник: Ракурс


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