Рашисты снова обстреляли Херсон, скриншот видео

https://racurs.ua/n191680-v-hersone-rashisty-obstrelyali-gorodskuu-bolnicu-raneny-mediki-video.html

Ракурс

Російські загарбники знову криють вогнем житлові квартали Херсона.

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Ворог обстріляв в одну з міських лікарень. Про це сьогодні, 24 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

В результаті обстрілу:

поранення отримали троє медичних працівників;

під удар також потрапила 60-річна херсонка. Її шпиталізували з вибуховою травмою та пораненням ноги.

Також Прокудін опублікував відео, котре показує, як виглядає лікарня після обстрілу.