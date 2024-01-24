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Рашисти знову обстріляли Херсон, скріншот відео
У Херсоні рашисти обстріляли міську лікарню, поранено медиків (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n191680-u-hersoni-rashysty-obstrilyaly-misku-likarnu-poraneno-medykiv-video.htmlРакурс
Російські загарбники знову криють вогнем житлові квартали Херсона.
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Ворог обстріляв в одну з міських лікарень. Про це сьогодні, 24 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
В результаті обстрілу:
- поранення отримали троє медичних працівників;
- під удар також потрапила 60-річна херсонка. Її шпиталізували з вибуховою травмою та пораненням ноги.
Також Прокудін опублікував відео, котре показує, як виглядає лікарня після обстрілу.
В обід окупанти вдарили по будівлі. Там вибило шибки, пошкоджено й кабінети працівників, — зазначив він.