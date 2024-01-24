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Ракурс
Рашисти знову обстріляли Херсон, скріншот відео

У Херсоні рашисти обстріляли міську лікарню, поранено медиків (ВІДЕО)

24 січ 2024, 16:53
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Російські загарбники знову криють вогнем житлові квартали Херсона.


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Ворог обстріляв в одну з міських лікарень. Про це сьогодні, 24 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

В результаті обстрілу:

  • поранення отримали троє медичних працівників;
  • під удар також потрапила 60-річна херсонка. Її шпиталізували з вибуховою травмою та пораненням ноги.

Також Прокудін опублікував відео, котре показує, як виглядає лікарня після обстрілу.

В обід окупанти вдарили по будівлі. Там вибило шибки, пошкоджено й кабінети працівників, — зазначив він.

Джерело: Ракурс


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