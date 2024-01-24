Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російської бронетехніки, скріншот відео

Російська бронетехніка потужно вибухнула після прильоту FPV-дрона (ВІДЕО)

24 січ 2024, 22:53
999

Відео потужного вибуху російської бронетехніки після влучання українського FPV-дрона опублікував у своєму Telegram-каналі український журналіст Юрій Бутусов.


.

Просто у мотлох! Бронетехніка окупантів, що знаходиться біля чималої кількості протитанкових мін, потужно здетонувала після прильоту українського FPV-дрона, — зазначається в описі відео.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів