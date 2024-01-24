Знищення російської бронетехніки, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n191692-rosiyska-bronetehnika-potujno-vybuhnula-pislya-prylotu-fpv-drona-video.html

Ракурс

Відео потужного вибуху російської бронетехніки після влучання українського FPV-дрона опублікував у своєму Telegram-каналі український журналіст Юрій Бутусов.

.

Просто у мотлох! Бронетехніка окупантів, що знаходиться біля чималої кількості протитанкових мін, потужно здетонувала після прильоту українського FPV-дрона, — зазначається в описі відео.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.