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Знищення російської бронетехніки, скріншот відео
Російська бронетехніка потужно вибухнула після прильоту FPV-дрона (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n191692-rosiyska-bronetehnika-potujno-vybuhnula-pislya-prylotu-fpv-drona-video.htmlРакурс
Відео потужного вибуху російської бронетехніки після влучання українського FPV-дрона опублікував у своєму Telegram-каналі український журналіст Юрій Бутусов.
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Просто у мотлох! Бронетехніка окупантів, що знаходиться біля чималої кількості протитанкових мін, потужно здетонувала після прильоту українського FPV-дрона, — зазначається в описі відео.
Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.
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