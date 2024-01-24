Російські загарбники намагаються заховатися від безпілотника, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n191685-nevdalu-sprobu-rashystiv-vtekty-vid-bezpilotnyka-pokazaly-zsu-video.html

Ракурс

Командування Сухопутних військ ЗСУ сьогодні, 24 січня, опублікувало у своєму Telegram-каналі відео, котра показує невдалу спробу рашистів врятуватися від українського безпілотника.

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Бігати вони вміють, а от ховатись — ні, — зазначається в описі відео.

На відео показано, як російські загарбники, помітивши у повітрі безпілотника 72-ї окремої механізованої бригади, безуспішно намагаються від нього утекти та заховатися у руїнах місцевої забудови.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.