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Російські загарбники намагаються заховатися від безпілотника, скріншот відео
Невдалу спробу рашистів втекти від безпілотника показали ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n191685-nevdalu-sprobu-rashystiv-vtekty-vid-bezpilotnyka-pokazaly-zsu-video.htmlРакурс
Командування Сухопутних військ ЗСУ сьогодні, 24 січня, опублікувало у своєму Telegram-каналі відео, котра показує невдалу спробу рашистів врятуватися від українського безпілотника.
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Бігати вони вміють, а от ховатись — ні, — зазначається в описі відео.
На відео показано, як російські загарбники, помітивши у повітрі безпілотника 72-ї окремої механізованої бригади, безуспішно намагаються від нього утекти та заховатися у руїнах місцевої забудови.
Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.
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