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Ракурс
Російські загарбники намагаються заховатися від безпілотника, скріншот відео

Невдалу спробу рашистів втекти від безпілотника показали ЗСУ (ВІДЕО)

24 січ 2024, 19:37
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Командування Сухопутних військ ЗСУ сьогодні, 24 січня, опублікувало у своєму Telegram-каналі відео, котра показує невдалу спробу рашистів врятуватися від українського безпілотника.


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Бігати вони вміють, а от ховатись — ні, — зазначається в описі відео.

На відео показано, як російські загарбники, помітивши у повітрі безпілотника 72-ї окремої механізованої бригади, безуспішно намагаються від нього утекти та заховатися у руїнах місцевої забудови.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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