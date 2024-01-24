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Ракурс
Российские захватчики пытаются спрятаться от беспилотника, скриншот видео

Неудачную попытку рашистов убежать от беспилотника показали ВСУ (ВИДЕО)

24 янв 2024, 19:37
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Командування Сухопутних військ ЗСУ сьогодні, 24 січня, опублікувало у своєму Telegram-каналі відео, котра показує невдалу спробу рашистів врятуватися від українського безпілотника.


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Бігати вони вміють, а от ховатись — ні, — зазначається в описі відео.

На відео показано, як російські загарбники, помітивши у повітрі безпілотника 72-ї окремої механізованої бригади, безуспішно намагаються від нього утекти та заховатися у руїнах місцевої забудови.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Источник: Ракурс


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