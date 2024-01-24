Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Российские захватчики пытаются спрятаться от беспилотника, скриншот видео
Неудачную попытку рашистов убежать от беспилотника показали ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n191685-neudachnuu-popytku-rashistov-ubejat-ot-bespilotnika-pokazali-vsu-video.htmlРакурс
Командування Сухопутних військ ЗСУ сьогодні, 24 січня, опублікувало у своєму Telegram-каналі відео, котра показує невдалу спробу рашистів врятуватися від українського безпілотника.
.
Бігати вони вміють, а от ховатись — ні, — зазначається в описі відео.
На відео показано, як російські загарбники, помітивши у повітрі безпілотника 72-ї окремої механізованої бригади, безуспішно намагаються від нього утекти та заховатися у руїнах місцевої забудови.
Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...