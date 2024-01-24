Рашисти атакували Одесу дронами, двоє постраждалих

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Російські дрони знову атакували Україну, фото: BBC
Рашисти атакували Одесу дронами, двоє постраждалихhttps://racurs.ua/ua/n191691-rashysty-atakuvaly-odesu-dronamy-dvoie-postrajdalyh.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 24 січня, ввечері атакували Одесу ударними безпілотниками, є влучання у житлових районах міста. Сталися загоряння.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Наразі відомо про двох постраждалих:
- житель міста отримав опіки, медики надають йому необхідну допомогу;
- ще одного чоловіка госпіталізували з множинними порізами, загрози життю немає.
У Telegram-каналі Сил оборони півдня України повідомляється, що декілька безпілотників типу «Шахед» заходили в напрямку Одеси з Чорного моря. У житлових кварталах міста було зафіксовано пожежу.