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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Знищення російських штурмовиків на Авдіївському напрямку показали ЗСУ (ВІДЕО)

24 січ 2024, 21:57
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Командування Сухопутних військ ЗСУ у своєму Telegram-каналі сьогодні, 24 січня, опублікувало відео, котре показує ліквідацію групи російських загарбників на Авдіївському напрямку.


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На відео показана робота Батареї управління і артилерійської розвідки 110-ї окремої механізованої бригади.

Авдіївський напрямок, ліквідація чергової партії штурмового мʼяса. Працює БУАР 110 ОМБр, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


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