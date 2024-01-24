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Знищення російських загарбників, скріншот відео
Знищення російських штурмовиків на Авдіївському напрямку показали ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n191690-znyschennya-rosiyskyh-shturmovykiv-na-avdiyivskomu-napryamku-pokazaly-zsu-video.htmlРакурс
Командування Сухопутних військ ЗСУ у своєму Telegram-каналі сьогодні, 24 січня, опублікувало відео, котре показує ліквідацію групи російських загарбників на Авдіївському напрямку.
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На відео показана робота Батареї управління і артилерійської розвідки 110-ї окремої механізованої бригади.
Авдіївський напрямок, ліквідація чергової партії штурмового мʼяса. Працює БУАР 110 ОМБр, — вказано в описі відео.
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