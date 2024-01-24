Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n191690-unichtojenie-rossiyskih-shturmovikov-na-avdeevskom-napravlenii-pokazali-vsu-video.html

Ракурс

Командування Сухопутних військ ЗСУ у своєму Telegram-каналі сьогодні, 24 січня, опублікувало відео, котре показує ліквідацію групи російських загарбників на Авдіївському напрямку.

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На відео показана робота Батареї управління і артилерійської розвідки 110-ї окремої механізованої бригади.