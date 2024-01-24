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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Уничтожение российских штурмовиков на Авдеевском направлении показали ВСУ (ВИДЕО)

24 янв 2024, 21:57
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Командування Сухопутних військ ЗСУ у своєму Telegram-каналі сьогодні, 24 січня, опублікувало відео, котре показує ліквідацію групи російських загарбників на Авдіївському напрямку.


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На відео показана робота Батареї управління і артилерійської розвідки 110-ї окремої механізованої бригади.

Авдіївський напрямок, ліквідація чергової партії штурмового мʼяса. Працює БУАР 110 ОМБр, — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


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