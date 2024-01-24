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Ракурс
Наслідки російського ракетного удару, фото: Нацполіція

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Гірнику зросла (ФОТО)

24 січ 2024, 21:32
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Рашисти сьогодні, 24 січня, близько 16.00 завдали удару ракетою по приватному сектору міста Гірник Донецької області.


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Станом на 20.00 відомо про двох загиблих та дев’ятьох поранених людей, з них двоє дітей 2007 року народження. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що в результаті ракетного удару три будинки були зруйновані повністю, ще десятки — пошкоджені. Під завалами опинилися люди.

Пошуково-рятувальну операцію вже завершено. Поліцейські продовжують обстежувати постраждалий район.

На місці працювали вибухотехніки, парамедики та слідчо-оперативна група. Разом з рятувальниками поліцейські розбирали завали, допомагали людям. Наразі поліція продовжує виявляти та фіксувати наслідки обстрілу, — зазначають у Нацполіції.

Воєнний злочин рф задокументовано, первинна правова кваліфікація — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

Наслідки російського ракетного удару, фото: Нацполіція

Джерело: Ракурс


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