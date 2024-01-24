Рашисти завдали ракетного удару по місту на Донеччині — двоє загиблих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n191687-rashysty-zavdaly-raketnogo-udaru-po-mistu-na-donechchyni-dvoie-zagyblyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 24 січня, завдали ракетного удару по місту Гірник Донецької області.
В результаті щонайменше дві людини загинули, ще вісьмох було поранено. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Серед поранених є 16-річний хлопець, він у вкрай важкому стані, — зазначив Філашкін.
Удару по місту було завдано близько 16.00.
Рашисти влучили у житлову забудову — пошкоджені дві багатоповерхівки і 43 приватні будинки на п’ятьох вулицях.
Черговий цілеспрямований і усвідомлений удар по цивільним, черговий воєнний злочин росіян, — наголосив чиновник. — Ворог прагне вбити якнайбільше українців. За таких обставин правильний вибір — евакуюватися з Донеччини до більш безпечних регіонів України. Не наражайте себе на смертельну небезпеку! Евакуюйтесь!