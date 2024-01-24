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Ракурс
Наслідки російського ракетного удару, фото: Вадим Філашкін

Рашисти завдали ракетного удару по місту на Донеччині — двоє загиблих (ФОТО)

24 січ 2024, 20:37
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Російські загарбники сьогодні, 24 січня, завдали ракетного удару по місту Гірник Донецької області.


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В результаті щонайменше дві людини загинули, ще вісьмох було поранено. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Серед поранених є 16-річний хлопець, він у вкрай важкому стані, — зазначив Філашкін.

Удару по місту було завдано близько 16.00.

Рашисти влучили у житлову забудову — пошкоджені дві багатоповерхівки і 43 приватні будинки на п’ятьох вулицях.

Черговий цілеспрямований і усвідомлений удар по цивільним, черговий воєнний злочин росіян, — наголосив чиновник. — Ворог прагне вбити якнайбільше українців. За таких обставин правильний вибір — евакуюватися з Донеччини до більш безпечних регіонів України. Не наражайте себе на смертельну небезпеку! Евакуюйтесь!

Наслідки російського ракетного удару, фото: Вадим Філашкін

Джерело: Ракурс


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