Последствия российского ракетного удара, фото: Вадим Филашкин

https://racurs.ua/n191687-rashisty-nanesli-raketnyy-udar-po-gorodu-doneckoy-oblasti-dvoe-pogibshih-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 24 січня, завдали ракетного удару по місту Гірник Донецької області.

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В результаті щонайменше дві людини загинули, ще вісьмох було поранено. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Серед поранених є 16-річний хлопець, він у вкрай важкому стані, — зазначив Філашкін.

Удару по місту було завдано близько 16.00.

Рашисти влучили у житлову забудову — пошкоджені дві багатоповерхівки і 43 приватні будинки на п’ятьох вулицях.