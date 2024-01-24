Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Павла Шеремета убили в Киеве летом 2016 года, фото: «Радіо Свобода»

Дело Шеремета — суд приостановили до демобилизации фигурантки

24 янв 2024, 20:00
999

Суд у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, котре сталося у Києві в 2016 році, призупинив розгляд до демобілізації однієї з обвинувачених — Яни Дугарь.


.

Про це сьогодні, 24 січня, повідомляє видання «Українська правда».

Зупинити справу просив захист обвинувачених, оскільки двоє фігурантів — Яна Дугарь та Андрій Антоненко — служать у війську. Дугарь мобілізована, Антоненко — служить за контрактом:

  • бойовий медик Дугарь уточнила, що має керівну посаду і займається евакуацією бійців з поля бою;
  • Антоненко пояснив, що воює на одному з важливих напрямків.

Третя фігурантка — Юлія Кузьменко — розповіла, що також виїжджає у прифронтові регіони як лікар.

Зазначається, що потерпілі — матір і дочка Шеремета, а також редакторка-засновниця видання «Українська правда», де працював Шеремет, Олена Притула — підтримали відкладення розгляду. Їхній адвокат також служить у ЗСУ, тому раніше потерпілі вже просили призупинити суд до кінця війни.

У червні 2023 року стало відомо, що суд у справі Шеремета, який на той момент тривав вже майже три роки, розпочнеться спочатку, оскільки двоє з трьох присяжних не можуть брати участь у суді:

  • один із них мобілізований до лав Національної гвардії;
  • інша виїхала за кордон.

Було відібрано новий склад присяжних, через що розгляд справи розпочали спочатку.

Джерело: «Українська правда»


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров