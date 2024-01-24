Павла Шеремета убили в Киеве летом 2016 года, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/n191686-delo-sheremeta-sud-priostanovili-do-demobilizacii-figurantki.html

Ракурс

Суд у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, котре сталося у Києві в 2016 році, призупинив розгляд до демобілізації однієї з обвинувачених — Яни Дугарь.

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Про це сьогодні, 24 січня, повідомляє видання «Українська правда».

Зупинити справу просив захист обвинувачених, оскільки двоє фігурантів — Яна Дугарь та Андрій Антоненко — служать у війську. Дугарь мобілізована, Антоненко — служить за контрактом:

бойовий медик Дугарь уточнила, що має керівну посаду і займається евакуацією бійців з поля бою;

Антоненко пояснив, що воює на одному з важливих напрямків.

Третя фігурантка — Юлія Кузьменко — розповіла, що також виїжджає у прифронтові регіони як лікар.

Зазначається, що потерпілі — матір і дочка Шеремета, а також редакторка-засновниця видання «Українська правда», де працював Шеремет, Олена Притула — підтримали відкладення розгляду. Їхній адвокат також служить у ЗСУ, тому раніше потерпілі вже просили призупинити суд до кінця війни.

У червні 2023 року стало відомо, що суд у справі Шеремета, який на той момент тривав вже майже три роки, розпочнеться спочатку, оскільки двоє з трьох присяжних не можуть брати участь у суді:

один із них мобілізований до лав Національної гвардії;

інша виїхала за кордон.

Було відібрано новий склад присяжних, через що розгляд справи розпочали спочатку.

Джерело: «Українська правда»