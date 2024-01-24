Рашисты атаковали Одессу дронами, двое пострадавших

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Российские дроны снова атаковали Украину, фото: BBC
Рашисты атаковали Одессу дронами, двое пострадавшихhttps://racurs.ua/n191691-rashisty-atakovali-odessu-dronami-dvoe-postradavshih.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 24 січня, ввечері атакували Одесу ударними безпілотниками, є влучання у житлових районах міста. Сталися загоряння.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Наразі відомо про двох постраждалих:
- житель міста отримав опіки, медики надають йому необхідну допомогу;
- ще одного чоловіка госпіталізували з множинними порізами, загрози життю немає.
У Telegram-каналі Сил оборони півдня України повідомляється, що декілька безпілотників типу «Шахед» заходили в напрямку Одеси з Чорного моря. У житлових кварталах міста було зафіксовано пожежу.
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