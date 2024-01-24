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Российская бронетехника мощно взорвалась после прилета FPV-дрона (ВИДЕО)https://racurs.ua/n191692-rossiyskaya-bronetehnika-moschno-vzorvalas-posle-prileta-fpv-drona-video.htmlРакурс
Відео потужного вибуху російської бронетехніки після влучання українського FPV-дрона опублікував у своєму Telegram-каналі український журналіст Юрій Бутусов.
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Просто у мотлох! Бронетехніка окупантів, що знаходиться біля чималої кількості протитанкових мін, потужно здетонувала після прильоту українського FPV-дрона, — зазначається в описі відео.
Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.
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