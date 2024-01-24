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Ракурс
Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео

Российская бронетехника мощно взорвалась после прилета FPV-дрона (ВИДЕО)

24 янв 2024, 22:53
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Відео потужного вибуху російської бронетехніки після влучання українського FPV-дрона опублікував у своєму Telegram-каналі український журналіст Юрій Бутусов.


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Просто у мотлох! Бронетехніка окупантів, що знаходиться біля чималої кількості протитанкових мін, потужно здетонувала після прильоту українського FPV-дрона, — зазначається в описі відео.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Источник: Ракурс


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