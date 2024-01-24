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Ракурс
Зеленский прокомментировал падение российского самолета

Зеленский прокомментировал падение российского самолета

24 янв 2024, 23:20
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Президент Володимир Зеленський прокоментував падіння російського літака 24 січня.


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Викликав Умєрова, Залужного, Шапталу, Буданова та Малюка — доповіли щодо ситуації з літаком та обміном. Очевидно, що росіяни граються із життями українських полонених, із почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства", — сказав він у вечірньому відеозверненні.

Потрібно встановити всі чіткі факти, настільки, наскільки це можливо, враховуючи, що падіння літака сталося на російській території, вважає президент.

Факти — це головне слово зараз. Заслухав Головкома та Генштаб щодо застосування Повітряних сил. ГУР займається зʼясуванням долі всіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. І я дав доручення міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних в України. Наша держава буде наполягати на міжнародному розслідуванні, — зазначив президент.

Источник: Ракурс


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