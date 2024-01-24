Зеленский прокомментировал падение российского самолета

https://racurs.ua/n191693-zelenskiy-prokommentiroval-padenie-rossiyskogo-samoleta.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський прокоментував падіння російського літака 24 січня.

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Викликав Умєрова, Залужного, Шапталу, Буданова та Малюка — доповіли щодо ситуації з літаком та обміном. Очевидно, що росіяни граються із життями українських полонених, із почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства", — сказав він у вечірньому відеозверненні.

Потрібно встановити всі чіткі факти, настільки, наскільки це можливо, враховуючи, що падіння літака сталося на російській території, вважає президент.