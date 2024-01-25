Экс-депутаты ОПЗЖ украли более 30 судов торгового флота Украины. Фото: СБУ

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Колишні депутати Одеської міської ради від забороненої партії ОПЗЖ вкрали понад 30 суден торговельного флоту України.

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Зловмисники привласнили 32 баржі торговельного флоту підприємства на загальну суму понад 80 млн грн. Оборудку організували двоє екс-обранців та колишній очільник судноплавної компанії. Масштабну схему розкрадання майна державної компанії «Українське Дунайське пароплавство» викрили правоохоронці. Про це 25 січня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

З’ясувалося, що у 2017 році вони уклали декілька договорів між пароплавством та підконтрольною фірмою на оренду вищезгаданих суден. Згодом держані біржі вивезли з України, змінили їхні номерні знаки та фіктивно перереєстрували ці судна на афілійовану компанію.

Згодом баржі опинилися в одній із країн Близького Сходу, де їх розібрали та виготовили 12 суден більшої вантажності. В подальшому ці кораблі фігуранти використовували у власних комерційних цілях. Вони використовувалися й в Україні, але вже під іншою реєстрацією.

Місцеперебування суден вже встановлено, ці баржі арештовані. Всім фігурантам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене організованою злочинною групою в особливо великих розмірах), ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном з використанням службового становища) та ч. 3 ст. 209 (вчинення правочинів із майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах) ККУ. Їм загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, 5 січня суд арештував одного із засновників фірми «Київгума», яка упродовж 2022−2023 років переправила до росії партії тактичних джгутів та бинтів власного виробництва на загальну суму на понад 40 млн грн. Товари цієї компанії росіяни направляли до військових шпиталів, які розташовані на окупованих територіях України.