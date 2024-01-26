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В Харькове введут новый режим включения воздушной тревоги
В Харькове введут новый режим включения воздушной тревогиhttps://racurs.ua/n191748-v-harkove-vvedut-novyy-rejim-vklucheniya-vozdushnoy-trevogi.htmlРакурс
У Харкові сирени повітряної тривоги вмикатимуть тільки в разі небезпеки для міста, а не для всієї області.
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Мер Ігор Терехов, який і є ініціатором новації, заявив, що депутати міської ради підтримали його ініціативу. Таке рішення має полегшить роботу всім службам і бізнесу. Нова система оповіщення має запрацювати в цьому році.
Терехом пояснив, чому депутати ухвалили рішення про створення диференційованої системи оповіщення про повітряну тривогу.
Це не лише полегшить роботу всім службам, а й дозволить набагато ефективніше працювати нашому бізнесу. Проєкт буде втілений в рамках створення єдиного муніципального ситуаційного центру, технічне оснащення якого профінансують наші міжнародні партнери, — написав мер Харкова у своєму Телеграм.
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