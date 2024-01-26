В Харькове введут новый режим включения воздушной тревоги

https://racurs.ua/n191748-v-harkove-vvedut-novyy-rejim-vklucheniya-vozdushnoy-trevogi.html

Ракурс

У Харкові сирени повітряної тривоги вмикатимуть тільки в разі небезпеки для міста, а не для всієї області.

.

Мер Ігор Терехов, який і є ініціатором новації, заявив, що депутати міської ради підтримали його ініціативу. Таке рішення має полегшить роботу всім службам і бізнесу. Нова система оповіщення має запрацювати в цьому році.

Терехом пояснив, чому депутати ухвалили рішення про створення диференційованої системи оповіщення про повітряну тривогу.