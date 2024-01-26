Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе остановился после атаки украинских дронов

https://racurs.ua/n191751-neftepererabatyvauschiy-zavod-v-tuapse-ostanovilsya-posle-ataki-ukrainskih-dronov.html

Ракурс

Туапсинський НПЗ «Роснєфті» зупинив переробку нафти та випуск нафтопродуктів через атаку українських дронів 25 січня.

.

Про це повідомила агенція Reuters з посиланням на джерела в галузі.

Туапсинський НПЗ є єдиним на чорноморському узбережжі рф, входить в десятку найбільших у країні та переробляє щороку до 9 млн тонн сировини.

За словами джерел агентства, ремонт заводу орієнтовно може тривати до кінця лютого — початку березня.