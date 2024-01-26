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Ракурс
Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе остановился после атаки украинских дронов

Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе остановился после атаки украинских дронов

26 янв 2024, 16:48
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Туапсинський НПЗ «Роснєфті» зупинив переробку нафти та випуск нафтопродуктів через атаку українських дронів 25 січня.


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Про це повідомила агенція Reuters з посиланням на джерела в галузі.

Туапсинський НПЗ є єдиним на чорноморському узбережжі рф, входить в десятку найбільших у країні та переробляє щороку до 9 млн тонн сировини.

За словами джерел агентства, ремонт заводу орієнтовно може тривати до кінця лютого — початку березня.

Источник: Ракурс


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