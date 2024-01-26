Ракурсhttps://racurs.ua/
Бойцы КОРД под обстрелом оказали помощь раненому ребенку
Бойцы КОРД под обстрелом оказали помощь раненому ребенку (ВИДЕО)https://racurs.ua/n191754-boycy-kord-pod-obstrelom-okazali-pomosch-ranenomu-rebenku-video.htmlРакурс
Бійці підрозділу КОРД Національної поліції надали допомогу пораненій дитині.
.
Спецпризначенці перебували на бойовому завданні на Херсонщині, коли російські війська почали обстріли. Вже за кілька хвилин вони почули, що неподалік хтось кричить.
Це був підліток, який буквально стікав кров’ю від осколкового поранення в ногу.
Правоохоронці викликали швидку медичну допомогу, а до приїзду медиків наклали на ногу турнікет та підтримували з дитиною розмову. Лікарі госпіталізували хлопця та зараз його стан стабільний.
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...