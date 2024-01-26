Рятували під обстрілом: бійці КОРД надали допомогу пораненій дитині

https://racurs.ua/ua/n191754-biyci-kord-pid-obstrilom-nadaly-dopomogu-poraneniy-dytyni-video.html

Ракурс

Бійці підрозділу КОРД Національної поліції надали допомогу пораненій дитині.

.

Спецпризначенці перебували на бойовому завданні на Херсонщині, коли російські війська почали обстріли. Вже за кілька хвилин вони почули, що неподалік хтось кричить.

Це був підліток, який буквально стікав кров’ю від осколкового поранення в ногу.

Правоохоронці викликали швидку медичну допомогу, а до приїзду медиків наклали на ногу турнікет та підтримували з дитиною розмову. Лікарі госпіталізували хлопця та зараз його стан стабільний.