Сертификаты военнообязанных введут в Украине

https://racurs.ua/n191757-sertifikaty-voennoobyazannyh-vvedut-v-ukraine-glava-frakcii-sluga-naroda.html

Ракурс

В Україні запровадять сертифікати військовозобов’язаних.

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Спочатку планували, що кожна людина призовного віку повинна їх мати, але потім вирішили зробити це лише для людей мобілізаційного віку (зараз це 27−60 років — ред.). Зробити це для того, щоб ми як держава розуміли, який у нас мобресурс, — сказав голова фракції «Слуга народу» Давід Арахамія повідомив під час організованої в рамках проєкту «Нова країна» LB.ua та EFI Group панельної дискусії «2024: сценарії для країни».

Перші сертифікати мають з’явитися за чотири місяці, у межах нещодавно ухваленого закону про цифровізацію армії.

Арахамія також розповів, що закриті соціологічні опитування «Рейтингу» щодо мобілізації показали, що українці не вважають справедливою проведення лотереї для призову на службу. За його словами, «хвиля» мобілізації українців була на початку повномасштабного вторгнення, коли ворожі війська стояли вже під столицею. А коли війну відсунули туди, куди «10 годин на машині їхати», то ставлення киян до цього змінилося.

Це найбільший великий виклик, який є в країні зараз. Не робити мобілізацію не можна, ми всі це розуміємо. Тому що тоді ми повернемося на півтора року тому, коли вони під Києвом будуть, і тоді ми всі будемо знову готові мобілізуватися, але може бути просто запізно, — сказав парламентар.

Арахамія вважає, що в багатьох людей викривлено сприйняття служби в армії і вони вважають, що їх без навчання відправлять вмирати на фронт. Він визнав, що такі випадки справді траплялися, і зараз люди кажуть, що не хочуть бути в отакій армії.