Шарль Мишель выходит из гонки на выборах в европарламент

https://racurs.ua/n191762-sharl-mishel-peredumal-on-snimaetsya-s-gonki-na-vyborah-v-evroparlament.html

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Президент Європейської Ради Шарль Мішель на початку січня оголосив рішення покинути посаду, щоб балотуватися на майбутніх виборах до ЄС, знімається з перегонів.

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Про це повідомили POLITICO два чиновники, проінформовані про це рішення. Рішення було прийнято за кілька днів до зустрічі європейських лідерів у Брюсселі 1 лютого.

Несподіване рішення Мішеля балотуватися на виборах до Європейського парламенту в червні, що означало б залишити свій пост за кілька місяців до закінчення терміну повноважень, викликало бурхливу реакцію з боку чиновників ЄС, європейських дипломатів та парламенту.

Офіційні особи сприйняли його несподівану заяву як сигнал про те, що він надає більше значення своєму політичному майбутньому, ніж своїй нинішній ролі голови Європейської ради.

Крок Мішеля також посилив тиск на європейських лідерів з метою знайти компроміс щодо вищих посад у ЄС. Якби він був обраний членом Європейського парламенту — що було дуже ймовірно, якби він балотувався — то мав би вступити на посаду в середині липня, відкривши двері для євроскептика Угорщини, прем'єр-міністра Віктора Орбана, щоб тимчасово головувати на зустрічах лідерів ЄС.