В Минздраве заявили, что криобанки не будут утилизировать биоматериал погибших военных

https://racurs.ua/n191768-v-minzdrave-zayavili-chto-kriobanki-ne-budut-utilizirovat-biomaterial-pogibshih-voennyh.html

Ракурс

У МОЗ заявили, що кріобанки не утилізуватимуть заморожений біоматеріал загиблих військових. Там назвали заборону на використання сперми військовослужбовців після їхньої смерті «законодавчою колізією, яку буде усунено у найкоротші терміни».

.

«Ракурс» писав, що 26 січня у мережі почали критикувати закон, який забороняє використовувати репродуктивні клітини загиблих військових і зобовʼязує клініки з березня утилізувати їх. Цей закон президент Володимир Зеленський підписав наприкінці листопада 2023 року.

Голова Комітету Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова у коментарі «Суспільному» заявила, що закон — «описує лише пільги для військових», його писали для використання репродуктивних клітин у разі травмувань чи катувань військових, а використання людського біоматеріалу після смерті в українському законодавстві, у цивільному кодексі та інших законах не закріплено.

Цього року в Україні було запроваджене державне фінансування допоміжних репродуктивних технологій.

В березні набере чинності прийнятий парламентом закон, який дозволяє родинам військових безоплатно зберегти репродуктивні клітини та використати їх для продовження роду наших захисників.

Те що в цьому законі не передбачено такої ж можливості для тих, хто загинув — законодавча колізія, яку буде усунено у найкоротші терміни. МОЗ спільно з народними депутатами вже веде відповідну роботу, — йдеться в офіційному повідомленні МОЗ.