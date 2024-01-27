США пришлют 40 новых F-16 Турции после одобрения Анкарой вступления Швеции в НАТО

https://racurs.ua/n191770-ssha-prishlut-40-novyh-f-16-turcii-posle-odobreniya-ankaroy-vstupleniya-shvecii-v-nato.html

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Адміністрація Джо Байдена схвалила продаж винищувачів F-16 Туреччини.

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Це сталося після того, як турецький парламент цього тижня ратифікував документ про прийняття Швеції до НАТО.

Держдепартамент увечері 26 січня повідомив Конгрес США про схвалення продажу літаків на суму 23 млрд дол., а також супутній продаж сучасних винищувачів F-35 Греції на суму 8,6 млрд дол. Конгрес має проголосувати з цього питання.

Угода з Туреччиною включає 40 нових F-16 і обладнання для модернізації 79 літаків F-16, які вже є у країни.

Туреччина давно прагнула оновити свій парк F-16 та поставила ратифікацію членства Швеції у залежність від схвалення продажу нових літаків, пише Associated Press. Адміністрація Байдена підтримала продаж, але кілька американських законодавців висловлювали занепокоєння дотриманням прав людини у Туреччині, зазначає агентство.

Офіційний вступ Швеції до НАТО тепер залежить від Угорщини, яка є останньою країною НАТО, яка ще не схвалила її приєднання. Швеція та Фінляндія вирішили вступити до НАТО після початку повномасштабного вторгнення росії до України.