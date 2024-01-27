В Польше на скользкой дороге перевернулся рейсовый автобус с 61 украинцем

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Ракурс

На повітовій дорозі в місті Голембе Грубешівського повіту (Люблінське воєводство) у ніч на 27 січня сталася аварія з автобусом, який перекинувся на дорозі.

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Про це повідомили TVN24 у місцевій пожежній охороні. У транспортному засобі їхала 61 людина, вони були громадянами України.

Постраждали 18 осіб. За даними служб, через ДТП є перебої в русі.

Інцидент стався поблизу кордону приблизно о 4 годині ранку. Автобус впав на бік на повороті дороги.

Речник Державної пожежної служби в Грубешові повідомив виданню, що на дорозі слизько і йде сніг, але пожежники не вважають, що тільки це стало причиною аварії.

Речник повідомив, що в автобусі було 59 пасажирів і двоє водіїв. Це були громадяни України. За його словами, 18 постраждалих (забиття) доставлені до лікарень, решту доправили до сусіднього будинку культури.

Окружна дорога, де сталася аварія, залишається перекритою в обох напрямках. Очікується, що труднощі продовжаться, повідомили в службах.

На фото, яке оприлюднила польська влада, на перекинутому автобусі видно напис «Автолюкс».