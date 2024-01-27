График НМТ не будет публичным из соображений безопасности — что известно о поступлении 2024 года

https://racurs.ua/n191781-grafik-nmt-ne-budet-publichnym-iz-soobrajeniy-bezopasnosti-chto-izvestno-o-vstuplenii-2024-goda.html

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Графік проведення національного мультипредметного тестування (НМТ) не будуть оприлюднювати з міркувань безпеки.

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Дати проведення НМТ не будуть відомі широкій аудиторії, кожен вступник дізнається свою дату проведення тестування особисто. Про це повідомили в Міносвіти та науки.

Основна сесія НМТ розпочнеться у травні, а найбільша кількість тестових днів основної сесії буде в травні та червні.

Додаткова сесія відбудеться у липні. Воно проходитиме для тих учасників, які з об'єктивних причин не зможуть узяти участь в основній сесії.

Цьогорічні випускники шкіл складатимуть національний мультипредметний тест після завершення навчального року. З 14 травня НМТ складатимуть випускники минулих років.

Зважаючи на це, усі цьогорічні випускники матимуть можливість отримати повний обсяг знань, передбачений навчальними програмами.

Як відбуватиметься НМТ

Перерва між двома двогодинними блоками національного мультипредметного тесту триватиме 20 хвилин. Загалом чотиригодинний тест складатиметься з двох двогодинних блоків, які будуть розділені 20-хвилинною перервою.

Перший блок міститиме завдання з української мови та математики, другий блок після перерви — завдання з історії України та предмета за вибором.

Під час виконання завдань одного блоку у межах 120 хвилин (60+60) учасник НМТ зможе рухатись між завданнями.

Тобто, якщо учасник виконає завдання з української мови швидше 60 хвилин, то він матиме більше часу на математику, або навпаки, якщо учасник НМТ довше виконуватиме завдання з української мови, то матиме менше часу на математику.

Перший блок — українська мова і математика (120 хвилин).

Другий блок — історія України та предмет за вибором (120 хвилин).

Що відомо про тестові завдання

Раніше Український центр оцінювання якості освіти затвердив загальні характеристики предметних блоків національного мультипредметного тесту 2024 року.

Кількість завдань предметних частин тесту:

українська мова — 30

українська література — 30

історія України — 30

біологія — 30

хімія — 30

географія — 30

математика — 22

фізика — 20

іноземні мови — 32

На виконання завдань з кожного предмета буде відведено орієнтовно 60 хвилин.

Учасники НМТ під час тесту зможуть самостійно перерозподіляти час у межах кожного з двох блоків, які будуть розділені перервою.